新冠肺炎｜港增坦桑尼亞及美國輸入個案 港男赴英後確診

衛生署衞生防護中心今日(29日)公布，本港新增兩宗輸入個案，其中33歲男患者(#11982)由坦桑尼亞抵港，於青衣華逸酒店檢疫期間確診，沒有病徵；另一名46歲男患者(#11983)由美國抵港，於紅磡香港嘉里酒店檢疫期間確診，前日(27日)發病。

另外，中心昨(28日)接獲通報一宗於英國確診的個案，涉及一名46歲男患者，於7月15日乘搭CX251航班離港前往倫敦，兩日後抽取樣本對病毒檢測呈陽性，沒有病徵。中心正與英國衞生當局跟進個案，並就個案作流行病學調查。中心指，該名男患者於潛伏期曾居住的香港珀麗酒店昨晚已被納入強制檢測公告。任何人士於7月4日至28日期間身處上述地方內超過兩小時，須在後日(31日)或之前接受強制檢測。

70歲或以上長者今日起可到24間社區疫苗接種中心領取「即日籌」，毋需網上預約打針。

相關新聞：新冠疫苗｜長者今起可取「即日籌」 約20名長者接種中心外排隊

另外，內地正研發霧化吸入式新冠疫苗，港大感染及傳染病中心總監何栢良指，新疫苗將可直接在黏膜產生較強免疫反應。

相關新聞：新冠疫苗｜何栢良：內地正研霧化吸入式疫苗 或有效阻斷傳播