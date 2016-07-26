新冠肺炎｜下周五起取消大部分豁免檢疫安排 總領事或較高級駐港代表除外

政府上周初透露，為了與內地通關，將取消部分人士獲豁免檢疫的安排。政府今日(1日)公布，下周五(12日)起將取消絕大部分豁免類別人士到港後免檢疫的安排，以及要求外國領館及機構人員到港後，必須在檢疫期內於指定檢疫酒店接受隔離，但總領事、同等或較高職級的駐港代表則可繼續家居隔離，期間不得離開隔離地點及與公眾接觸。

在新規定下，只有以下人士繼續獲准豁免檢疫安排：

⚫ 跨境貨車司機及必要的陪同人員

⚫ 跨境巴士及穿梭巴士司機及必要的車務人員

⚫ 須往返本港與內地、澳門、台灣及外國地區履行其職責的機組人員

⚫ 貨船船員

⚫ 須履行與政府相關運作的政府人員

政務司長李家超今午出席活動後表示，過去曾出現兩次獲准豁免的領事館人員確診，更有相關人士違反免檢疫條件，因此有必要取消有關安排，並強調做法為創造有利通關環境。

斥公務員不遵從規定「不能接受」

至於今早有5人涉嫌在灣仔入境事務大樓使用虛假「安心出行」，李家超形容任何人不遵守政府規定是「不應該」，若涉及公務員便更「不能接受」。他又指，理解市民今日不適應使用安心出行進入政府場地，因此當局已派員協助市民適應。

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