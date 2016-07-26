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新冠肺炎｜杏花邨外傭完成檢疫後初步確診　日內曾到訪維園
1 小時前
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新型肺炎輸入個案外傭維多利亞公園杏花邨初步確診新冠肺炎新冠疫苗
新冠肺炎｜杏花邨外傭完成檢疫後初步確診　日內曾到訪維園
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一名外傭返回僱主在杏花邨的寓所後，驗出初步確診。(資料圖片)

本港今日(5日)錄得少於5宗新型肺炎初步確診個案，包括一名已完成檢疫並進入社區的外傭，她返回柴灣杏花邨第37座的僱主寓所後，自行檢測期間結果呈不確定，入院後對病毒呈陽性，同時亦驗出抗體。

外傭上月底入住杏花邨

衞生防護中心表示，一名43歲女外傭上月4日乘搭國泰航空CX2780航班從印尼抵港，抵港後在機場進行的檢測結果呈陰性。她之後轉到葵涌香港荃灣絲麗酒店接受強制檢疫，其間5次檢測結果亦呈陰性。她上月25日完成強制檢疫後，返回其僱主居所柴灣杏花邨第37座。

8月完成接種科興新冠疫苗

及至前日，外傭自行進行檢測時結果呈不確定，隨即被送往醫院，昨在醫院抽取的樣本呈陽性，對抗體亦呈陽性反應。中心指，病人沒有病徵，7月19日和8月16日在印尼接種兩劑科興新冠疫苗，個案已列作初步確診輸入個案。初步調查顯示，病人曾於上周五(1日)和前日去過維多利亞公園，個案流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點將納入強制檢測公告，任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。

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初步確診的外傭近日曾到維多利亞公園。(資料圖片)

新冠肺炎｜杏花邨外傭完成檢疫後初步確診 日內曾到訪維園

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜杏花邨外傭完成檢疫後初步確診　日內曾到訪維園-287483
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