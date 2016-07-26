新冠肺炎｜杏花邨外傭完成檢疫後初步確診 日內曾到訪維園

本港今日(5日)錄得少於5宗新型肺炎初步確診個案，包括一名已完成檢疫並進入社區的外傭，她返回柴灣杏花邨第37座的僱主寓所後，自行檢測期間結果呈不確定，入院後對病毒呈陽性，同時亦驗出抗體。

外傭上月底入住杏花邨

衞生防護中心表示，一名43歲女外傭上月4日乘搭國泰航空CX2780航班從印尼抵港，抵港後在機場進行的檢測結果呈陰性。她之後轉到葵涌香港荃灣絲麗酒店接受強制檢疫，其間5次檢測結果亦呈陰性。她上月25日完成強制檢疫後，返回其僱主居所柴灣杏花邨第37座。

8月完成接種科興新冠疫苗

及至前日，外傭自行進行檢測時結果呈不確定，隨即被送往醫院，昨在醫院抽取的樣本呈陽性，對抗體亦呈陽性反應。中心指，病人沒有病徵，7月19日和8月16日在印尼接種兩劑科興新冠疫苗，個案已列作初步確診輸入個案。初步調查顯示，病人曾於上周五(1日)和前日去過維多利亞公園，個案流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點將納入強制檢測公告，任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。

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