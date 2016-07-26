新冠肺炎｜東京今增36宗個案 獲認可店舖下周起免縮短營業時間

日本疫情持續向好，今日(21日)東京新增確診數字為36宗，至於大阪亦下跌至42宗，東京都已宣布，在下周一(25日)起，獲認可的店舖可以不再需要縮短營業時間，而大阪亦會在下周一開始取消營業時間限制。不過，在千葉縣個案輕微回升，今日增21宗個案，是8日來首次超過20宗。

東京都今日公布，新增的確診個案為36宗，是連續5日個案少於50宗，亦比上星期四少26宗。而東京都內的重症患者再少3人至24人。東京都今日下午舉行會議，會後都知事小池百合子會見記者，她表示獲認可具有充分防感染控制的食肆，將可以在下周一起取消有關的營業時間縮短以及限制售賣酒類飲品的措施。而現時限定4人一檯亦會解除，但若5人以上光顧食店，須提供疫苗接種證明。

現時東京都內有12萬間食肆，而已獲認證的店舖達10.2萬間，佔當中的85%，這時限制營業時間近1年以來首獲解除。而餘下的1.8萬間食肆則仍限制營業時間至晚上8時及限制賣酒。

千葉疫情疑現後彈

至於大阪方面，今日新增個案仍高於東京，共42宗新個案，當中亦有6人死亡。而大阪就表示，在今午的新冠肺炎對策會議後，決定全面解除府內食肆的營業時間限制，是經過11個月來的放寬。

另外鄰近東京的千葉縣，新增個案有所回升，由周三的13宗，增至今日21宗，是8日以來重上20宗以上的水平，比起上周四亦增加了2宗。