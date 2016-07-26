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新冠肺炎｜東京增593宗確診 變種毒株個案創單日新高
1 小時前
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新冠肺炎東京奧運東奧
新冠肺炎｜東京增593宗確診 變種毒株個案創單日新高
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東京的新冠肺炎疫情升溫，周二增593宗確診。(美聯社)
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東京國際展示場改作東奧國際廣播與新聞中心。(美聯社)

日本東京奧運開幕僅餘兩個多星期，東京都的新冠肺炎疫情卻持續升溫，周二再增593宗確診，較上周二增加117宗，是連續17日高於前周的同一日。重症患者則較周一增加6人，總數63人。

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NHK報道，東京都截至周二的一周，平均每天新增602.3例，是前一周平均數的121.7%。一周平均日增逾600例，是繼5月26日以來再度出現。都內累計17萬7,436宗確診，2,241人死亡。

另外，東京都周二有94人確診感染L452R變異病毒株，創單日公布新高。都內累計591人感染L452R變異毒株。

料延長防止蔓延重點措施

TBS電視台報道，東京都正實施的「防止蔓延等重點措施」預計本月11日解除，但首相菅義偉周二跟相關部會首長磋商，是否延長首都圈1都3縣的重點措施，方案包括最長延長約一個月，直到東奧閉幕的8月8日。聽取專家意見後，政府本月8日料將決定是否延長。

屆時基於日本政府所做的延長決定，東奧5方會談也將決定東奧及之後的殘奧會開放觀眾進場等安排。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜東京增593宗確診-變種毒株個案創單日新高-274738
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