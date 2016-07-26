新冠肺炎｜東京錄26新個案今年最低 多地食肆下周解除限制憂再爆發

日本東京都今日(22日)公布新增26宗確診個案，是今年以來最低。而東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、京都以及兵庫計劃解除食肆的營業時間等限制，不過有擔心指可能出現英國的再爆發。

東京今日公布，新增僅有26宗個案，比18日錄29宗個案還要低，是今年最少個案的紀錄。其中過去7日的平均數跌至39.1，比起上星期少59.6%。而今日的重症患者再少3人至21人。至於大阪今日錄得個案為51宗，雖然是連續8日錄得少於100宗個案，但數字仍較東京多。日本全國今日共增325宗。

前官員擔心惹新一波疫情

東京與大阪兩大城市都已決定，在下周一(25日)解除食肆營業時間限制，以及容許賣酒。不過有人就擔心，像英國一樣再度爆發。前厚生勞働省的醫生木村盛世向傳媒表示：「日本在解除食肆營業時間限制，可能會增加感染者人數。在英國疫苗亦正在接種，並接受新冠病毒為『普通疾病』。但日本好像沒有這樣的分類。」

除了東京及大阪，東京周邊的神奈川、埼玉、千葉縣都會在下周一解除限制，而大阪周邊的京都與兵庫，則在周五(22日)宣布解除。

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