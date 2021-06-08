新冠肺炎｜林鄭：本地染源頭不明變種病毒個案感失望 當局嚴陣以待

行政長官林鄭月娥出席行政會議前見記者，本港經歷30多日完全無本地確診個案後，出現1宗源頭未明，帶有傳播力較高的變種病毒個案，連帶患者母親及胞姊也染疫，她對此感到有點失望，非常關心，政府必定嚴陣以待，以及做好後續工作，已安排140名緊密接觸者，進入政府檢疫中心及不斷檢測。她又指，這3名染疫人士都無接種新冠疫苗，對個人、家人、密切接觸者或社會都帶來風險，她再呼籲市民盡快打針。

打1針佔合資格市民比例23.7%

林鄭月娥又指，截至昨晚，接種第1針人數已有約155.7萬，佔合資格人士23.7%，相信隨著復必泰疫苗接種年齡門檻降至12歲，接種及預約數字會持續上升，她希望8月底前接種率可達到較理想的百分比。至於自上周一提出「全城起動」接種疫苗後，林鄭月娥感謝各界熱烈響應，感謝公營部門及私營機構鼓勵員工打針，企業亦有提出疫苗獎賞，獎品價值合共已超過1.2億元。

本周四非放寬限聚措施適當時間

新一輪防疫措施將在本周四(10日)到期，林鄭月娥指目前非適當時間放寬限聚措施，傾向保守處理。