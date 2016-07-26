新冠肺炎｜林鄭：9月下旬開放竹篙灣第一二期檢疫設施 供外傭回港檢疫

特首林鄭月娥在行會前見傳媒，宣布9月下旬開放竹篙灣第一及第二期檢疫設施，提供來港外傭隔離檢疫21日，房價以收回成本價，每日不多於500元，一共約近800單位，將由民安隊等政府部門營運，由於需時設定預約系統、安排人手和膳食等，稍後才開放預訂。

外地來港人士區分是否外傭屬誤會

對於有指在印尼和菲律賓已接種疫苗的港人反而未能回來，林鄭月娥解釋，印尼和菲律賓有最多香港居民需要來港，所以首先和兩地商討承認疫苗接種記錄協議，安排不可能只適用於外傭，早前有指從外地來港人士仍然要區分是否外傭，只是誤會和溝通問題，她已經在上周向外國領事澄清，强調政府和A風險地區商討承認針紙後，所有香港居民都可以按照安排來港。

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