新冠肺炎｜染疫印男稱不想家人被查問認瞞行蹤 下月5日判刑

首宗流入社區變種病毒個案的30歲印度裔男患者及其女友人，涉隱瞞行蹤，被控「向授權人員提供任何在要行上屬虛假的資料」等罪。控方今日在九龍城裁判法院申請修訂及新增控罪後，2人承認合共7項控罪。主任裁判官嚴舜儀指案發正值新冠肺炎疫情，認為案情嚴重，將案件押後至下月5日判刑，等待索取背景報告，期間兩被告需要還柙監房。

控方於庭上透露，根據衞生署提供的資料，男被告為本港社區N501Y變種病毒株的「0 號患者」。兩名被告在4月13日晚上到興華(二)邨出席家庭聚會，導致4位家庭成員確診，其後再多5人對病毒呈陽性，該群組累計共11人染病。事件導致1,600人需撤離檢疫，全港外傭亦因此需接受強制檢測。

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辯方求情指，男被告在印度出生，曾短暫於香港讀書，現於杜拜從事機械工程有關的工作，每3年回港以續領香港身分證，他確診後因不想家人同被衞生署人員查問而隱瞞行蹤，又指自己只是旅客，不清楚到訪處所位置，主要依賴女被告資訊。

菲裔女被告2008年來港，2016年起定居香港，她於2013年取得菲律賓及美國的護士專業資格，案發前曾獲前往美國擔任護士的工作機會，但事件導致該工作機會成未知之數。她明白事件為社會帶來巨大影響，對於自己的行為令大眾蒙受性命風險，深感後悔、責無旁貸，亦向公眾致歉，希望法庭輕判，以罰款或社會服務令處理。