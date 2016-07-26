新冠肺炎｜梁子超：變種病毒仍有社區傳播風險

呼吸系統專科醫生梁子超在電台節目表示，雖然感染Delta變種病毒的27歲機場男地勤被改列為與輸入個案相關，但患者確診前2天都有在社區活動，而他在大埔新達廣場做兼職的女同事亦確診，可以肯定社區仍有傳播風險，但認為個案有清晰源頭和傳播鏈，社區擴散風險較低，未來一周要繼續做好個案追蹤及願檢盡檢工作。

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梁子超指，本港長者疫苗覆蓋率極低，有需要提高，強調目前2款疫苗應對變種病毒及減少染疫後情況嚴重有一定成效，認為能保護長者避免出現嚴重病狀，即使疫苗對預防輕微病狀有差異，但仍能阻慢病毒在社區傳播，令政府可透過其他措施控制疫情，他指目前未知疫苗效用可維持多長，要研究是否需要及何時接種補充劑。

對於養和醫院院內研究發現，接種復必泰疫苗引發的抗體水平高於接種科興疫苗，其中替代中和抗體水平，復必泰有94.5%、科興則為66.7%。梁子超指在不同類型抗體中，只有中和抗體與保護力成正比，但目前的抗體測試，未必可準確量度中和抗體水平。他指除了抗體外，T細胞免疫亦可為身體提供保護力，但現有抗體測試測不出T細胞免疫水平。