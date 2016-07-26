新冠肺炎｜梁子超：豁免檢疫類別五花八門 促嚴格審批監察

政府擬取消大部分豁免檢疫群組，以作與內地通關條件。消息指，計劃取消豁免檢疫安排的人士類別，包括上市公司、銀行、證券及期貨、保險業高層及明星演員等；跨境司機、機組人員及「來港易」、「回港易」等則維持可豁免。呼吸系統專科醫生梁子超表示，現行獲豁免檢疫人士類別「五花八門」，多達40多類，認為有必要收緊有關安排，並建議改為逐個申請審批，而非豁免整個類別。

不點名斥准妮歌潔曼行街買衫

梁子超於港台節目稱，外防輸入必須「零容忍」，即使不是為通關都應該收緊豁免檢疫安排。他指，現行有高達40多個類別獲豁免，質疑設有名單代表當局沒有經過嚴格個案審批，建議改為逐個申請審批，沒有「絕對必要」的人士必須從豁免檢疫安排中剔除。他不點名提到影后妮歌潔曼早前來港拍攝，批評當局容許對方到商場購買服裝，「咁都叫工作上需要？」他舉例指，部分商務高層應從名單中剔除，強調當局審批標準不應是對方的社會地位，而是其在港會進行的活動。

梁子超亦質疑，目前當局對監察獲豁免人士有不足，認為濫用「閉環式管理」的說法，強調除獲豁免檢疫人士需要從社區隔絕外，負責向其提供服務的人員都必須嚴密監控，包括接受更頻密的檢測。

梁子超：不能排除出院者假陰性

另外，從今日(27日)起確診者康復後需要先到北大嶼山醫院香港感染控制中心隔離14天，梁子超認為可避免患者出院檢測有「假陰性」的情況，或未能完全清除體內的病毒，患者亦有機會在醫院內出現交叉感染，重申必須做到「零容忍」，不能將本港辛苦恢復的日常生活「毀於一旦」。

相關新聞：

新冠肺炎｜梁子超：豁免檢疫類別五花八門 促嚴格審批監察