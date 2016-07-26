新冠肺炎｜機場員工須定期檢測 2個地方納強檢公告 (附名單)

本港今日(12日)多2個地點被納入強制檢測公告。食物及衞生局指，由於香港國際機場近期出現數宗確診個案，為謹慎起見，以機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其通常工作地點的人士，不論是否已完成接種新冠疫苗，均需要接受定期檢測。

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公告指出，任何將在7月18日至7月24日以赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其工作地點人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工，須在7月17日或之前接受檢測。若受檢人士於7月10日至7月12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，於6月29日至7月12日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於7月14日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於7月16日或之前交回：

⚫ 天水圍天澤邨澤辰樓B及C翼地下神召會禮拜堂天澤幼兒園

當局解釋，由於該校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，已把該校納入強制檢測公告，他們如果在7月10日至7月12日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。