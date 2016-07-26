新冠肺炎｜機場檢測待行走漏確診 下榻檢疫酒店才揭染疫

機場「檢測待行」驚現走漏確診個案，7月底一名患者抵港後，機場病毒檢測結果呈陰性，患者遂前往檢疫酒店隔離，其後檢測承辦商才通知衛生署其結果應為陽性。衛生署事後沒有通報，至今日事件才被傳媒揭發。

涉事確診者為34歲女外傭(#11988)，7月31日乘搭國泰航空CX600從柬埔寨抵港。《明報》報道，患者抵港後在機場接受病毒檢測，而負責為機場抵港者檢測的「華昇診斷中心」驗出樣本呈陰性，外傭其後被送往油麻地香港海景絲麗酒店，化驗所進一步化驗呈初步陽性，個案獲安排送院，並列為8月1日確診個案

衛署：入院後呈陰性

衛生署回覆傳媒查詢透露，患者病毒量低，CT值高於30，並於8月1日驗出抗體。病人入院後，院方替其抽取鼻咽液及咽喉拭子檢測，病毒結果仍不確定；反覆檢測結果均為陰性。

華昇：試驗新核酸測試平台呈弱陽

「華昇診斷中心」為華大基因在港的合資公司，華大基因早前被爆出屢次「甩轆」，包括誤驗出多宗假陽性個案，政府其後暫停委派華大基因負責流動採樣站，但仍可繼續營運檢測中心。至昨日當局才重新批准其營運流動採樣站。

華昇發言人則指，早前在機場引入新的核酸測試平台，啟用前有一系列測試。當日職員利用一批檢測為陰性的樣本，用新平台測試得出一個「弱陽性」的結果。發言人指，由於兩次結果不同，已即時通知衛生署跟進。發言人強調，所有檢測方法均存在技術局限，故認同所有旅客入境後不論檢測結果如何，都應接受檢疫。

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