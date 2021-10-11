Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠肺炎｜機場貨運工休息室微波爐手柄驗出病毒　料受患者污染
2021-10-11
#Hashtags
新冠肺炎新型肺炎變種病毒Delta
新冠肺炎｜機場貨運工休息室微波爐手柄驗出病毒　料受患者污染
news-images
衞生防護中心於機場貨運工休息室的微波爐手柄採集樣本，檢驗出新冠病毒。(資料圖片)

48歲機場貨運男工(#12258)上周五(8日)確診，並證實感染Delta變種病毒，感染源頭至今未明。衞生防護中心今日(11日)公布，昨日在病人工作的地方採集環境樣本，包括於職員休息室內一個微波爐手柄採集的樣本，今日檢測結果呈陽性、病毒量低，中心認為很可能是被病人污染。中心已建議相關公司關閉該職員休息室，並於今日再次進行徹底消毒，其後中心會再次採集環境樣本以確保已徹底消毒。

為審慎起見，曾觸碰該微波爐的員工會被安排進行強制隔離檢疫。另外，中心已安排病人的密切接觸者及相關的家居接觸者進行隔離檢疫，目前未錄得有關連的初步確診或確診個案。

基因排序與歐美韓個案較接近

另外，中心將個案的基因組與早前確診個案進行比對，沒有發現相同基因排序，並與網上基因庫(GISAID)現有的基因排序進行比對，發現沒有海外國家上載的基因排序與此個案吻合，但確診工人與歐洲、韓國和美國確診的個案的基因排序較接近。

相關新聞：

新冠肺炎｜港增7打齊針輸入　最少6人帶L452R

新冠肺炎｜機場貨運工染Delta　理大蕭傑恒料受無入境機組傳染

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜機場貨運工休息室有樣本陽性　已安排徹底消毒-288266
#Hashtags
新冠肺炎新型肺炎變種病毒Delta
Am730

恒生銀行共捐1200萬支持「友伴童恒」計劃 助基層學童自主學習

天氣｜教育局：家長可決定子女應否上學　學校會酌情處理

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
恒生銀行共捐1200萬支持「友伴童恒」計劃 助基層學童自主學習
Am730
Am730
天氣｜教育局：家長可決定子女應否上學　學校會酌情處理
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多