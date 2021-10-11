新冠肺炎｜機場貨運工休息室微波爐手柄驗出病毒 料受患者污染

48歲機場貨運男工(#12258)上周五(8日)確診，並證實感染Delta變種病毒，感染源頭至今未明。衞生防護中心今日(11日)公布，昨日在病人工作的地方採集環境樣本，包括於職員休息室內一個微波爐手柄採集的樣本，今日檢測結果呈陽性、病毒量低，中心認為很可能是被病人污染。中心已建議相關公司關閉該職員休息室，並於今日再次進行徹底消毒，其後中心會再次採集環境樣本以確保已徹底消毒。

為審慎起見，曾觸碰該微波爐的員工會被安排進行強制隔離檢疫。另外，中心已安排病人的密切接觸者及相關的家居接觸者進行隔離檢疫，目前未錄得有關連的初步確診或確診個案。

基因排序與歐美韓個案較接近

另外，中心將個案的基因組與早前確診個案進行比對，沒有發現相同基因排序，並與網上基因庫(GISAID)現有的基因排序進行比對，發現沒有海外國家上載的基因排序與此個案吻合，但確診工人與歐洲、韓國和美國確診的個案的基因排序較接近。

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