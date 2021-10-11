新冠肺炎｜機場貨運工染Delta 理大蕭傑恒料受無入境機組傳染

48歲機場貨運男工(#12258)上周五(8日)確診，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒團隊早前進行樣本病毒基因組排序，證實確診者感染Delta變種病毒。蕭傑恒表示，團隊與本港截至9月12日的輸入確診，沒有發現相似的基因排序。蕭傑恒預料，確診工人受無須入境的貨機機組人員感染機會較大，但仍有待衞生防護中心繼續比對較近期的個案，尋找感染源頭。

蕭傑恒於港台節目指，理大團隊比對確診工人與本港早前的輸入確診，沒有發現相似的基因排序，最接近仍相差11個突變；再與全球數據庫進行比對，發現最接近歐洲及英國9月尾的病例，但亦相差7個突變。蕭傑恒解釋，病毒基因在相隔1至2代感染，一般會出現約3個突變，料7個突變已相隔多代傳播。

蕭傑恒：機場禁區仍屬缺口

蕭傑恒續指，確診工人入院後病毒量增加，反映個案屬於近期感染，因此若與本港輸入個案相關，亦會與近期個案有關聯，衞生防護中心將繼續比對9月12日後的確診案例，以尋找感染源頭。他預計，患者有機會是受沒有入境、原機折返的貨機機組人員感染，並指機場員工難以完全避免受感染，認為禁區仍是本港防疫缺口。

至於當局在患者居住大廈污水樣本檢出病毒，蕭傑恒指，由於居民暫時沒有發現確診，相信大廈沒有出現垂直傳播，有關污水病毒較大機會源自確診工人，但仍有待居民覆檢才能確定。

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