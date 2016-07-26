新冠肺炎｜檢疫酒店開放餐廳存隱憂 專家恐現防疫漏洞

有傳媒報道，部分檢疫酒店向政府申請開放餐廳等設施供外人使用，以較高級的酒店為主，包括香港嘉里酒店、香港置地文華東方酒店和香港喜來登酒店等。專家憂慮，即使外人與檢疫旅客未有接觸，但若由同一批員工負責接待，或會在員工間造成交叉感染，再傳染外人，恐怕有關做法將會成為防疫漏洞。

報道提及，食物及衞生局承認檢疫酒店可就個別設施提出申請，經相關政府人員實地檢閱後，如確定擬開放設施與檢疫設施間，設有有效分隔及獨立出入管制，將可獲批開放，但當局未有提及有多少間檢疫酒店作出申請。

梁子超：員工容易交叉感染

呼吸系統專科醫生梁子超於電台節目表示，Delta變種病毒在全球肆虐，多個採取嚴密防控的地區均在機場或檢疫場所出現交叉感染，例如最近的澳門。他指，即使檢疫旅客不能離開房間，但若由同一批酒店員工接待檢疫旅客和外人，便容易造成傳染；就算並非由同一批員工接待，若員工間沒有分隔，仍能造成交叉感染，令病毒透過開放設施流入社區。

梁子超說，由於不少確診者已打齊針，疫苗會減低身體病毒量，難以有效和及時檢測，因此容易走漏個案，強調檢疫酒店屬於高危地方。他建議，政府應檢視向檢疫酒店提供的誘因，確保對方集中人力處理檢疫較為穩妥。

何栢良：政府必須取捨

港大感染及傳染病中心總監何栢良於另一個節目亦稱，有關安排不理想，認為當局同時需要檢視空調系統及空氣循環能否有效分隔。他指，若酒店同時作檢疫及對外開放，容易構成傳播，而且影響將非常大，認為政府必須有所取捨，否則會成為防疫漏洞。

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