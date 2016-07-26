新冠肺炎｜歐國盃惹的禍 賽事期間英格蘭確診翻4倍

英格蘭隊殺入歐國盃決賽，當地球迷開心慶祝，但也帶來爆疫風險。倫敦帝國學院科學家發現，在6月，英格蘭確診增加4倍，目前每6天就增一倍，男性較女性多約30%染疫，尤以18歲至24歲居多，而這段期間正值歐國盃賽事舉行。科學家認為確診猛增，可能與男性在酒吧或家裡聚集看球賽有關。倫敦溫布萊球場舉行部分賽事也可能是爆疫溫床，在昨日的準決賽和周日舉行的決賽，溫布萊將容許逾6萬名球迷入場，雖然當局要求球迷保持社交距離和離開座位時戴口罩，但昨日賽事完畢，民眾離開球場時迫爆通道，大部分人無戴口罩。在街上，也有大批球迷聚集慶祝，同樣無戴上口罩。

兩周內或達10萬宗

英國首相約翰遜日前宣布，擬本月19日起放寬防疫措施，包括取消強制民眾在商店、公共交通和密閉公共場所戴口罩，也毋須保持1米的社交距離。專家估計放寬後兩周或每天有5萬宗新確診，8月或達高峰10萬宗，在部分民眾已接種疫苗下，之後確診數字應快速回落。惟在目前歐國盃的爆疫風險下，有估計英格蘭確診可能在19日前已重返6位數字，達10萬宗。