新冠肺炎｜歐洲部分國家接種率6％ 世衞：12月恐增23.6萬人死

歐洲新冠疫情持續升溫，至今已有逾6,400萬例確診病例，約130萬人因染疫死亡。世界衞生組織(WHO)表示，過去兩週整個歐洲的新冠肺炎病毒傳播率持續上升，加上部分國家因疫苗數量供應緊張，在過去6個星期無法獲得疫苗，導致疫苗接種率持續過低。聯合國衞生機構歐洲辦公室指出，部分歐洲國家只有6％的人口完全接種疫苗，部分國家甚至只有十分一的醫療人員得以完整接種疫苗。

世衞歐洲區域辦事處主任Hans Kluge表示，在世衞的53個歐洲成員國中，有33國在過去2週內的發病率超過10％，上星期歐洲的死亡人數則增加了11％，根據華盛頓大學健康指標與評估研究所(IHME)發布的預測，預估到12月時歐洲死亡人數恐將新增23.6萬人，他形容這項預測是可靠的。

Hans Kluge：第三劑疫苗可保護高風險族群

Hans Kluge認為將疫情持續升溫的主因，是Delta變異株蔓延、防疫限制及措施「過度放鬆」，以及夏季旅行人數激增等，對於歐洲的傳播率飆升，Hans Kluge表示這令人深感憂心。

Hans Kluge又認為「加強劑」疫苗並非「奢侈品」，並指愈來愈多研究表明，第三劑疫苗可以保護高風險族群，目前也有愈來愈多國家開始推動注射加強劑。Hans Kluge與世衞早前對接種第三劑疫苗的立場不同。不過他亦提到，至少有28個國家的疫苗存量過剩，呼籲應該盡快將這些額外的劑量分享給其他國家。

先前WHO對富國規劃讓民眾接種第3劑疫苗的做法表示反對，並曾稱目前的資料無法證明，施打追加劑確有必要。

相關新聞：

新冠肺炎｜南非再發現變種病毒 現有疫苗恐無效