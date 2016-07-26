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新冠肺炎｜比利時研究指口罩含可致癌物 歐盟：未有確實證據
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新冠肺炎｜比利時研究指口罩含可致癌物 歐盟：未有確實證據
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比利時研究指口罩含可致癌物，歐盟：未有確實證據。(資料圖片)

比利時國家衞生研究院上月公布研究指，在多種口罩，包括外科口罩、過濾口罩及可重用口罩中，都驗出可致癌物質「二氧化鈦」(E171)的納米微粒，引起各界關注。歐盟委員會表示，未有確實證據顯示合成口罩會有致癌風險，呼籲民眾在疫情下應繼續佩戴。

比利時發布的研究報告指，在多種口罩，包括外科口罩、過濾口罩及可重用口罩中，都驗出可致癌物質「二氧化鈦」的納米微粒，但當地衞生部長其後表示，需要做更多研究，無證據會危害健康，民眾應繼續戴口罩，並計劃強制生產商，公開使用二氧化鈦成份的資料。

 「二氧化鈦」用作口罩增白劑，亦用於生產防曬用品、油漆、以至湯及香口膠等食品。世界衞生組織(WHO)轄下的國際癌症研究機構，就將「二氧化鈦」列為可致癌物。歐盟亦計劃最快明年中禁止在食物加入「二氧化鈦」。

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歐藥管局開始審視默沙東口服藥。(資料圖片)

歐藥管局開始審視默沙東口服藥

另外，歐洲藥品管理局(EMA)開始審視美國默沙東藥廠研發、全球第一款用於治療新冠病毒的口服藥物。歐洲藥管局在聲明指，將盡可能在最短時間內提供建議，以協助歐盟國家決定盡早，例如在緊急情況下使用這款藥物。

英國已率先在上周宣布，有條件授權使用這款口服藥，藥物可用於18歲或以上確診病人，並至少有一個可發展成嚴重疾病的風險因素，例如肥胖或患有心臟病；而輕至中度患者可每天在家中服用兩次，每次4粒，並要持續5天。美國食品及藥物管理局(FDA)目前亦正審視這款藥物。

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新冠肺炎｜比利時研究指口罩含可致癌物  歐盟：未有確實證據

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜比利時研究指口罩含可致癌物-歐盟：未有確實證據-292208
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