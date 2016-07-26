新冠肺炎｜民研： 56%人不滿政府防疫表現 64%促全面取消限聚令

本港新冠疫情趨緩和。香港民意研究所本月12日至昨日期間，訪問5,730名12歲或以上的香港市民，包括519名代表群組及5,211名自結群組，了解他們對政府抗疫表現的看法。調查顯示，56%受訪者不滿政府應付疫情表現，64%市民認為應全面取消限聚令措施。

調查還指，在代表群組中，45%受訪者不滿政府應付疫情的表現，而在自結群組中，則有56%受訪者表示不滿。就限聚指數調查方面，民研於上月18日至23日，以電郵接觸並訪問6,158名12歲或以上的香港市民。調查指，64%市民認為應全面取消限聚令措施。有94%市民認為現行限聚令措施太緊。

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香港持牌酒吧會所聯會長梁立仁指，現時對飲食業界的每枱人數限制和措施可以接受，就單一對酒吧或卡拉OK行業而言，客人需接種疫苗才可進入處所，某程度上仍存在極大的限制，對整體業界復蘇還需要一段長時間。他又指，當局對於業界的限制措施及限制人數已連續3周無改變，並指相信需待新冠疫苗接種率達7成以上，相關限制才有機會有改變，又認為只要當局再加緊外防控制，加大力度阻截外防輸入，才可再進一步放寬本土防疫措施。