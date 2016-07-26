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新冠肺炎｜法國強制所有醫護打疫苗  進入酒吧戲院須持病毒陰性證明
53 分前
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新冠肺炎新冠疫苗接種疫苗法國疫情馬克龍強制打針
新冠肺炎｜法國強制所有醫護打疫苗  進入酒吧戲院須持病毒陰性證明
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法國強制在醫院工作的人員接種疫苗。(路透社)
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馬克龍昨發表電視講話，因應變種病毒Delta流行，入酒吧和戲院等須展示健康通行證。(路透社)

法國近日因變種病毒Delta，確診個案再度增加，住院率急升，政府周一宣布強制所有在醫院、診所和護理院工作的員工注射新冠疫苗，包括醫生、護士、文職及義工，他們須在9月15日前接種，否則可能不會獲發薪酬。另外，總統馬克龍稱，從下個月起，進入商店、酒吧、戲院，以及在法國搭長途火車，須提交「健康通行證」，即已注射疫苗或展示病毒檢測陰性證明。他在電視講話中表示，遵守上述措施是民眾的責任。

預約疫苗接種網站大塞車

法國部分場所已推行健康通行證措施，如在周末重新營業的夜店，而由本月21日起擴大至節慶活動、劇院和醫院，適用於12歲以上人士。為了鼓勵民眾打針，目前免費的病毒檢測將會收費，除非有醫生轉介。有關消息一出，預約疫苗接種網站出現大塞車，因不少人擔心打不到針。

政府衛生專家小組上周五警告，法國未來數月或爆發第四波疫情，要控制疫情擴散，須多達95%的人口接種疫苗。但目前僅剛過半人口注射首針，少於四成人完成兩劑接種。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜法國強制所有醫護打疫苗- 進入酒吧戲院須持病毒陰性證明-275678
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