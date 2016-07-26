新冠肺炎｜波蘭2患者移植健康人士糞便 迅速擊退新冠病毒

糞便移植可治新冠肺炎？波蘭兩名分別19歲和80歲男病人，接受致命腸道感染毒素難辨梭菌治療，須接受健康人士的糞便移植；兩人剛巧也感染新冠病毒，他們的病毒在移植手術後數天內消退，令專家猜測糞便移植或可治療新冠肺炎，正計劃展開臨床研究。

糞便移植或糞便微生物叢移植，是指移植健康捐贈者的液態糞便到病人的腸裡，目的是要恢復腸道健康微生物，以刺激人體免疫反應。由於上述情況只有兩宗個案，醫生難以肯定糞便移植是否可治療新冠肺炎，但他們推測病人腸道微生物體組的改變，對免疫系統有益，可減少新冠肺炎病情變嚴重及加快康復。

研究報告指，兩名接受糞便移植的病人在接受移植時尚未出現病徵，但都是重症高危者，80歲的男病人患有數種長期病，而19歲的病人則有免疫抑制情況，表示難以對抗感染。不過，兩人感染新冠病毒後，病情屬輕微，糞便移植或令病毒的「毒性」減輕。那名80歲病人在移植手術兩天後，已不見新冠病毒徵狀，惟他有服用抗新冠病毒藥物瑞德西韋和接受抗體治療。19歲患者則在無接受任何治療下，快速擊退新冠病毒。