新冠肺炎｜泰國向逾60國開關 曼谷今迎數百外國遊客

泰國周一結束18個月的防疫封關措施，中國和美國等逾60個國家的遊客完成新冠疫苗接種便可免隔離檢疫，並可往泰國各地。首都曼谷機場在開關首日迎來數百遊客，遊客除了打齊針，也須持有起飛前的陰性病毒檢測證明，首晚要入住預訂酒店，接受病毒檢測並呈陰性後才可「自由活動」。

導遊：隧道盡頭現微弱曙光

有泰國導遊形容開關如在隧道盡頭看到微弱曙光，還未有遊客或旅遊公司接觸他和其他導遊，相信要1個月後才會有團。他說，未知政府能否順利完全開關，希望可以，「我們很想恢復工作」。曼谷的士司機Issarapong Paingam在最近疫情反彈時失了母親，他認為政府應先顧好國內情況，讓民眾生活恢復正常，然後才讓外國遊客入境，「政府還未向公眾交待，若再爆疫會怎樣做」。

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