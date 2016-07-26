新冠肺炎｜泰國持續單日逾萬宗確診 改裝火車車廂為隔離病房

泰國近日受變種病毒Delta肆虐，持續單日錄得過萬宗新冠病毒確診病例，當中曼谷疫情最為嚴重，當局安排火車接載病情較輕微的患者回鄉治療，並計劃將廢棄的火車車廂，改造成隔離病房。

泰國周二單日新增14,150宗新冠病毒確診，再有118人死亡，累計至今有超過52.6萬宗病例，超過4,200人死亡。由於床位不足，有病情嚴重的病人在家中等待入院期間死亡。亦有確診者在醫院外紮營，以免在家中傳染家人。

鑑於首都曼谷近日確診數字急增，曼谷已經實施封城。當地政府安排火車接載病情較輕微的患者回鄉接受治療，以減低醫療系統的負擔。在曼谷的一個火車站，有身穿保護衣的醫護人員在場協助，泰國副總理兼衛生部長阿努廷等人都在場。這列火車搭載逾100名患者，前往7個府治療，沿途有10名醫護人員照料，患者抵埗後會有醫護接載他們到當地的醫院。

火車車廂改裝臨時隔離病房料周五投入服務

當局又在曼谷緊急開設23個社區隔離中心，月底會增設多30個，可提供6000多個床位。惟當地醫護人員及病床數量不足，當局將15節已廢棄的列車車廂，改裝成可容納240張病床的臨時隔離病房，收治病情較輕的患者，目前正進行改裝工作，預料星期五可投入服務。

相關新聞：

新冠肺炎｜泰國單日確診破1.5萬宗創新高 Delta病毒引發爆疫