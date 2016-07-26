新冠肺炎｜泰國擬明年對入境外國旅客徵收115港元 助旅遊業轉型

泰國旅遊業受新冠肺炎疫情重挫，政府研擬明年起對入境的外國旅客徵收500泰銖(約115港元)費用，用於旅客保險並協助旅遊業轉型，但該政策引起業界憂慮。

《曼谷郵報》(Bangkok Post)報道，泰國經濟情勢管理中心(The Centre for Economic Situation Administration)上周批准成立觀光暨體育部提出的旅遊業轉型基金計劃。

預計明年開始徵費

旅遊局長育他薩(Yuthasak Supasorn)表示，預計明年開始向每名外國遊客徵收500泰銖，將用於外國旅客的保險、泰國旅遊產業轉型，以及創造高價值和環保的旅遊業，例如用於補助地方觀光業轉型。

育他薩指，旅遊暨體育部和旅遊局將與相關單位研擬如何向遊客徵收這筆費用，並商討設置旅遊業轉型基金會委員會，由該委員會決定哪些計劃可接受補助。

業界憂慮徵費打擊旅遊業復甦

泰國旅遊業正努力尋求復甦，業界憂慮，明年這個時機點並不好。泰國酒店業協會總裁瑪莉莎(Marisa Sukosol Nunbhakdi)指，酒店一晚房租約1,000泰銖(約230港元)，跟在泰國旅遊的平均花費相比，500泰銖是不小的花費，加徵這筆錢可能影響旅客的決定。若政府拍板，也不應在明年上半年實施。

分階段開放旅遊景點

泰國疫情趨緩，從10月起分4階段開放，讓完成接種新冠疫苗的旅客入境免隔離。第一階段從10月1日起，包括7月和8月已開放的布吉島和蘇梅島，加上甲米府(Krabi)和攀牙府(Phang Nga)的海島和海灘旅遊區。

第二階段從11月1日起，開放包括曼谷、華欣、芭堤雅、七岩(Cha-am)、帕延島(Koh Phayam)、清邁部分地區、萊府(Loei)的清康地區(Chiang Khan)及武里南府(Buriram)市中心。

旅遊暨體育部今年1月通過對入境外國旅客徵收旅遊稅，當時研擬的費用是每人不超過300泰銖，稅收將用來發展泰國的旅遊產業鏈，並提供旅客旅遊期間的安全保障，但該計劃至今仍未實行。

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