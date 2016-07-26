新冠肺炎｜泰慢喇！疫苗接種率不達標 泰推遲曼谷清邁等「免隔離」旅遊

泰國當局原計劃10月擴大重啟旅遊計劃，讓已完成接種新冠疫苗的外國旅客，入境曼谷、華欣、芭堤雅及清邁等旅遊熱點時，毋須隔離，但因當地疫苗接種率不理想，周三宣布把計劃推遲至11月實施。

泰國旅遊局長育他薩(Yuthasak Supasorn)向路透社表示，「我們的目標城市的疫苗接種率未達70%，故需把計劃推遲至11月。」目前曼谷民眾的接種率為44%，全國完成接種的民眾比率為22%。當地月前在布吉及蘇梅島重啟旅遊，讓外國旅客「打齊針免隔離」，若要從布吉及蘇梅島轉赴泰國其他地區，則須自費檢測3次及等待14天。

泰國擬把打齊針入境者隔離日數減半

當局雖然推遲擴大「打齊針免隔離」計劃的範圍，但亦正考慮縮減所有外國入境者的隔離日數。路透社報道，泰國疾控廳周四建議，已打齊針的外國入境者，包括遊客、商務客及留學生，在酒店隔離的日數由14天減至7天；無打針證明的入境者，由空路入境隔離10天，陸路入境則隔離14天，建議將於下周一呈交當局考慮。

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