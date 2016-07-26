新冠肺炎｜海洋光譜號「公海遊」急煞 四旬船員打齊科興疑復陽

衞生防護中心昨日(21日)深夜公布，皇家加勒比「海洋光譜號」郵輪一名40歲男船員懷疑「復陽」，該艘郵輪原定昨晚7時啟航的「公海遊」安排須取消，已登船的約1,000人須離開，而有關地點亦納入強制檢測公告。

男船員於4月及5月已完成接種兩劑科興疫苗，根據船公司提供的資料，他曾於7月在馬來西亞確診。患者8月抵港，在港曾先後接受逾10次病毒檢測均呈陰性，直至周二(19日)在郵輪上採樣檢測呈陽性，但病毒量低、沒有病徵，中心認為與外地確診懷疑復陽個案吻合。

患者無與乘客接觸

衞生防護中心表示，患者身處的「海洋光譜號」郵輪原訂昨晚7時出發的「公海遊」，共有約1,200人參加。郵輪公司已安排約1,000名已登船的乘客離開碼頭，並通知他們退款或更改行程的安排。中心稱，患者沒有與乘客接觸，本月曾在同一艘郵輪的兩次「公海遊」中工作。患者的密切接觸者已被送往檢疫。

為審慎起見，當局昨晚將郵輪納入強制檢測公告，任何於上月30日至本月21日曾身處郵輪「海洋光譜號」超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客，須於明日(23日)或之前接受檢測。

公海遊乘客船員須打齊針

商務及經濟發展局發言人強調，「公海遊」所有乘客和船員均須完成接種新冠疫苗，而乘客需要在行程前48小時內取得陰性檢測結果，船員亦須定期檢測。郵輪公司和乘客須嚴格遵守對郵輪和相關不同類型處所所施加的防疫措施。若在郵輪航程中發現懷疑個案，行程須立即暫停，而已出發的郵輪亦須駛回香港。

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