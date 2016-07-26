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新冠肺炎｜海洋光譜號禁航令未解　郵輪公司宣布多三個航程取消
3 小時前
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新冠肺炎海洋光譜號皇家加勒比公海遊
新冠肺炎｜海洋光譜號禁航令未解　郵輪公司宣布多三個航程取消
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海洋光譜號禁航令未解。(資料圖片)

皇家加勒比「海陽光譜號」上月底有一名船員「復陽」，遭衞生防護中心勒令停航21天。郵輪公司今日(2日)宣布，將取消原定11月4日、6日及8日的三個航程，並會全額退回已支付的船票費用及港務稅費。

郵輪公司表示，乘客可以改期至下周四(11日)至明年1月9日期間「海洋光譜號」香港出發的海上遊航，但不包括12月1日、12月24日及12月30日出發的航次，改期至同一類別客房相等晚數之航次將享受價格保護政策。另外，每間客房原本附帶的船上消費額，可保留轉移用於改期航次的船上消費。而原定10月24、28、31日出發的受影響乘客均可以受價格保護，連同賬戶内的船上消費額改期到相等晚數的航次。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜海洋光譜號禁航令未解　郵輪公司宣布多三個航程取消-291224
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