新冠肺炎｜海洋光譜號周四出發航程取消 船公司將退回船票費用

皇家加勒比「海洋光譜號」郵輪一名40歲男船員日前採樣檢測呈陽性，被衛生防護中心勒令停航21日。皇家加勒比國際遊輪今日發聲明表示，「海洋光譜號」原定本月28日出發的3晚海上遊航程的取消，船公司將全額退回已支付的船票費用和港務稅費。

郵輪公司籲政府重新考慮暫停21天決定

此外，皇家加勒比國際遊輪指，日前「海洋光譜號」檢測初步呈陽性的船員，為早前7月確診新冠病毒後康復的人士，其在醫管局北大嶼山醫院香港感染控制中心檢測時呈陰性，另外航班全體1,250名船員的第二次病毒檢測全部為陰性，鑒於所有「海洋光譜號」船員的檢測結果呈陰性，公司呼籲當局重新考慮暫停21天的決定。

公司表示，若當局最終仍維持原本決定，公司將即時向所有客人、旅行社及其他合作夥伴通報，目前預訂了本月28日至11月11日之間任何航行的客人如果希望取消，可以全額退還其已支付的遊輪票價、港務稅費，及已購買的船上消費項目，又說自香港開放遊輪公海遊以來，公司一直與香港特區政府密切合作，在遊輪復航工作中始終遵守當地防疫政策與章程，船員及旅客的健康與安全是我們的首要關注和重視。

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