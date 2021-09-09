新冠肺炎｜消息︰北韓大量軍人染疫亡 金正恩大怒

由脫北者開辦的北韓消息網站「Daily NK」，周二報道北韓有多名軍人因新冠肺炎死亡，令領袖金正恩大怒。

報道引述接壤北韓的南韓江原道軍方消息稱，北韓人民軍第二軍開設的一間「傳染病」臨時醫院內，7及8月有45名軍人死亡，數字向上頭匯報後，臨時醫院關閉，病人轉送至另一個臨時設施。北韓南浦特別市的軍方消息則稱，上周六軍方衛生部門接獲統計數字，指當地一間人民軍第二軍新冠醫院，在夏季及冬季軍事訓練期間，有多人病逝。報道引述消息人士聲稱，北韓軍方對在嚴格防疫措施下，仍有如此多軍人染疫死亡感到震驚，消息人士並說「領袖(金正恩)亦非常憤怒」，下令進一步加強防疫。

山區設病房 隔離疑感染新冠肺炎軍人

報道又聲稱，軍方原以為新冠疫情即將結束，本來只在醫院作小改動，例如把肺結核樓層闢作臨時新冠病房，又或在貨倉放置病床隔離疑似病例，但自去年底軍方冬季訓練開展後，有不少軍人發燒，當局才在山區設置臨時醫院作隔離用途，但不適的軍人缺乏適當診斷及治療，不少僅獲安排每天量體溫及曬太陽等，每日獲分發450克雜穀及菜湯。據報病逝軍人的家屬，會被告知軍人死於「意外」。北韓一直對外表示當地並無新冠病例。

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