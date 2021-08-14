新冠肺炎｜港增兩宗輸入個案包括38歲女傭 兩患者皆接種兩劑疫苗 (更新)

【15:20更新】衛生防護中心表示，本港新增兩宗新冠肺炎輸入個案，包括昨日初步確診的L452R變種病毒的女傭(#12032)，她由美國返港，曾在社區活動；另一宗輸入個案為56歲的男子(#12033)，他也是由美國返港，兩名患者都完成接種兩劑復必泰疫苗，本地則持續零確診。至今本港累計12033宗病例，包括一宗疑似個案。

該名38歲外傭居於赤柱赤柱村道一獨立屋，她沒病徵，於檢疫酒店完成7天隔離，其後在第十二天，即本周四(12日)進行檢測後證實帶有L452R變異病毒株，她在4月7日及4月28日完成接種兩劑復必泰疫苗；至於該56歲的男子同樣沒病徵，在3月12日及4月5日在美國接種兩劑復必泰疫苗。

由於帶有變種病毒的女傭曾在社區活動，政府已將多個地方須納入強制檢測公告，包括：

⚫ 灣仔灣仔道146號地鋪八方雲集鍋貼水餃專門店：8月8日下午5時至8時曾到訪

⚫ 赤柱廣場2樓201-203號鋪3hreesixty：8月9日中午12時至下午3時，或8月11日中午12時至下午3時曾到訪

⚫ 跑馬地香港網球中心：8月12日下午7時至翌日凌晨12時曾到訪

⚫ 灣仔入境事務大樓3樓：8月13日上午8時至11時曾到訪

⚫ 任何由赤柱村開往中環(交易廣場)的城巴260線：8月13日上午8時至9時30分曾乘搭

⚫ 任何由赤柱村開往銅鑼灣的專綫小巴40線：8月8日下午3時半至5時曾乘搭

⚫ 任何由銅鑼灣開往赤柱村的專綫小巴40線：8月8日下午6時半至8時曾乘搭

此外，鑑於本港近期多宗輸入個案都接種疫苗，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，以及呼吸系統專科醫生梁子超均表示，有需要檢視目前縮短檢疫期的安排。

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【12:25更新】消息指，本港新增2宗新冠肺炎輸入個案，持續本地零確診。

此外，一名38歲美國抵港女傭初步確診帶有L452R變種病毒株，有指她病毒量高，預料有傳染性，她曾於社區活動，多個地方須納入強制檢測公告。

昨日，本港增加5宗輸入個案，其中一名69歲從美國抵港的女患者曾接種兩劑科興疫苗。本港至今累計12,031宗病例，包括一宗疑似個案。

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