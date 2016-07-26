新冠肺炎｜港增5輸入4人打齊針 9月大男嬰染變種病毒

本港今日新增五宗新型肺炎輸入個案，全部被驗出帶有L452R變異病毒株，四人曾接種新冠疫苗；初步確診則少於五宗。

⚫ #12044：56歲女子，前日(17日)乘搭國泰航空CX746從巴基斯坦經杜拜抵港，同日發病。她於3月21日及4月11日曾在香港接種兩劑復必泰新冠疫苗。

⚫ #12045：54歲男子，8月15日乘搭瑞士航空LX138從德國經蘇黎世抵港，兩日後(17日)發病，入住東涌福朋喜來登酒店檢疫期間確診。他於4月22日及5月13日曾在香港接種兩劑復必泰新冠疫苗，於6月22日在香港血液樣本檢測對病毒抗體呈陽性。

⚫ #12046：21歲男船員，前日(17日)乘搭國泰航空CX724從馬來西亞吉隆坡抵港，沒有病徵。他曾於7月25日及8月15日在馬來西亞接種兩劑復必泰疫苗。

⚫ #12047：23歲女子，前日(17日)乘搭卡塔爾航空QR818從土耳其經多哈抵港，沒有病徵。她曾於6月29日及7月20日在印尼接種兩劑國藥疫苗。

⚫ #12048：9個月大男嬰，8月9日乘搭孟加拉航空BG078從孟加拉達卡抵港，8月15日發病，入住荃灣遠東絲麗酒店檢疫期間確診，隨行的家人已被送往檢疫中心隔離，暫未發現確診。

涉兩處指明人士須強檢

另外，衛生防護中心提醒，與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(20日)遵從強制檢測公告。有關人士涉與早前感染變種病毒個案居住同一大廈，或於相關大廈內工作，須於衞生署公布有關確診個案後的第3、7、12及19日進行強制檢測，並須自我監察直至21日屆滿。

⚫ 紅磡愛景街8號海濱南岸第6座

⚫ 西營盤德輔道西321號瑧璈

獲豁免檢疫澳洲女星 疑外出購物

有傳媒報道，澳洲女星妮歌潔曼(Nicole Kidman)獲當局獲免檢疫期抵港拍攝劇集，抵步後兩天懷疑外出購物，涉違反檢疫豁免。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，不肯定對方是否違反豁免，但強調不能夠任由豁免檢疫者「通街行」。

詳盡報道：新冠肺炎｜澳洲女星妮歌潔曼來港獲豁免檢疫 許樹昌：不能任由通街行

國泰貴賓室女職員懷疑受英國轉機客感染

對於早前確診、於國泰航空貴賓室「寰宇堂」工作的女職員(#12038)，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒的團隊分析其病毒基因，發現與8月初在英國確診的個案最相似，懷疑女患者受英國轉機客感染。許樹昌則建議，機管局及航空公司應研究，將不同風險級別的旅客在機場貴賓室分開。

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變種病毒｜理大團隊分析病毒基因 料國泰貴賓室職員受英國轉機客感染

變種病毒｜國泰貴賓室女職員染疫 許樹昌促按風險分隔旅客座位

渣馬採「流水式」起跑

渣打馬拉松將於10月24日復辦，田總表示，精英跑手以外的其他參加者將會採用「流水式」起跑，減低起點聚集的人數，而所有參加者須配戴口罩起跑。有專家憂慮，做法仍不夠穩妥，建議加密開跑前檢測次數。

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渣馬2021｜跑手須戴口罩「流水式」起跑 專家憂慮72小時內檢測不夠穩陣

突擊檢查瑧璈揭23人沒遵從強檢

西營盤「瑧璈」早前有兩名住戶確診(#11989、#11991)，當局將該處納入強制檢測公告。當局今日採取執法行動，突擊檢查該座大廈的受檢人士有否接受檢測，共檢察約120名受檢者，發現23人沒有接受檢測，違反強制檢測公告，遂向他們發出定額罰款5,000元及/或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。當局提醒，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款2.5萬元及監禁6個月。