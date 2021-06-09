新冠肺炎｜今日增4宗輸入個案 黎巴嫩抵港男打齊兩針 (更新)

【15:10更新】今日確診的黎巴嫩抵港32歲男子(#11870)，已完成接種新冠疫苗超過14日，他今年4月3日和上月1日接種首劑及第二劑科興疫苗。至於由斯里蘭卡和印尼抵港的49歲及42歲女患者(#11871-11872)，均為外籍傭工，其中49歲女子驗出變異病毒株N501Y。

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【14:19更新】衞生署衞生防護中心公布，截至今日0時0分，中心正調查4宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計11,873宗，包括11,872宗確診個案和1宗疑似個案。4宗新增個案全為輸入個案，包括2男2女，年齡介乎22至49歲，由黎巴嫩、斯里蘭卡、印尼、奧地利抵港。

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【13:26更新】消息指，本港今日新增約5宗確診個案，無不明感染源頭個案，本港連續兩天錄得本地零確診，衞生防護中心今午將不召開疫情記者會。

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至於本港昨日新增3宗確診，1男2女患者分別來自哥倫比亞及印尼，當中兩人帶有變異病毒株N501Y。