新冠肺炎｜港增8打齊針輸入 消息：機場貨運員工初步確診

本港今日(7日)新增8宗新冠肺炎輸入個案，全部打齊新冠疫苗；另錄得少於10宗初步確診個案，消息指，包括48歲機場貨運站員工，透過定期檢測驗出新型冠狀病毒陽性。據了解，患者已打齊兩針科興疫苗，居住大圍金獅花園第1期金輝閣，其居住大廈將須強制檢測。若有關個案證實染疫，而且無法找到感染源頭，連續51日本地零感染恐斷纜。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12250：60歲女子，前日(5日)乘搭阿聯酋航空EK384從巴基斯坦抵港，同日發病，經機場抵港檢測確診，並驗出帶有L452R變異病毒株。她曾於5月8日及31日在巴基斯坦接種國藥疫苗

⚫ #12251：55歲男子，前日(5日)乘搭尼泊爾航空RA409從尼泊爾抵港，經機場抵港檢測確診，並驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，於7月19日在尼泊爾接種只須打一針的強生疫苗

⚫ #12252：62歲男子，前日(5日)乘搭尼泊爾航空RA409從尼泊爾抵港，經機場抵港檢測確診，變種病毒檢測結果待定。他沒有病徵，於7月27日在尼泊爾接種只須打一針的強生疫苗

⚫ #12253：39歲男子，前日(5日)乘搭尼泊爾航空RA409從尼泊爾抵港，經機場抵港檢測確診，變種病毒檢測結果待定。他沒有病徵，於7月29日在尼泊爾接種只須打一針的強生疫苗

⚫ #12254：39歲女外傭，周日(3日)乘搭國泰航空CX906從菲律賓抵港，入住指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心，檢疫第3日繳交樣本確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，於6月18日及8月3日在菲律賓接種科興疫苗

⚫ #12255：28歲男子，周日(3日)乘搭阿聯酋航空EK384從巴基斯坦抵港，入住荃灣香港遠東絲麗酒店，檢疫第3日繳交樣本確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，於3月17日及4月7日在港接種復必泰疫苗，並於7月22日在港抽取血液樣本對抗體呈陽性

⚫ #12256：20歲男子，周日(3日)乘搭阿聯酋航空EK384從巴基斯坦抵港，入住荃灣香港遠東絲麗酒店，檢疫第3日繳交樣本確診，變種病毒檢測結果待定。他沒有病徵，於5月23日及6月13日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12257：30歲男子，周日(3日)乘搭阿聯酋航空EK384從巴基斯坦抵港，入住尖沙咀華美達華麗酒店，檢疫第3日繳交樣本確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，於6月5日及7月17日在巴基斯坦接種科興疫苗

尼泊爾航空禁加德滿都抵港兩周

另外，由於尼泊爾航空RA409於前日(5日)由尼泊爾加德滿都抵港的航班，有三名乘客(#12251-#12253)經抵港檢測確診，衞生署遂引用《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》(第599H章)，禁止尼泊爾航空營運的客機今日至本月20日期間從加德滿都抵港。

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