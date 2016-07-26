變種病毒｜紅茶館檢疫酒店清潔工初確 香港仔利港中心晚上封區

本港連續24日的「零本地感染」恐斷纜！衞生防護中心今日(1日)公布，香港仔利港中心一名41歲酒店女兼職清潔工初步確診新型肺炎，並驗出帶有L452R變異病毒株，N501Y及E484K則呈陰性。病人現時沒有病徵，昨日(30日)經酒店員工定期檢測後，樣本結果呈初步陽性。當局今晚7時半圍封其所住的香港仔成都道38號利港中心，強制範圍內居民檢測，目標明早7時30分完成行動。

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病人近期沒有外遊，本身於指定檢疫酒店油麻地紅茶館酒店擔任兼職清潔員，今日最後一日上班。她亦有在鴨脷洲冠藍軒及淺水灣南灣道12A號2號兼職清潔工作，最後上班日期分別為上月27日及29日，而她亦未曾接種新冠疫苗。中心目前正在調查個案和追蹤密切接觸者，倘個案最終確診，本港連續24日的「零本地感染」恐斷纜，與外地通關的時間表也再添變數。

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利港中心晚上「封區」強檢

病人的工作地點、潛伏期及傳染期到訪過的地點，將被納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的人士須於指明日期或之前接受強制檢測。當局晚上圍封利港中心強制檢測，發言人表示由於今日發現一宗感染源頭不明的初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定作出「封區」行動。連同這宗初步確診，當局暫錄得約10宗初步確診。