新冠肺炎｜港今增7宗輸入個案 患者皆曾接種疫苗 (更新)

【14:20更新】衛生防護中心表示，本港今日新增7宗輸入個案，患者分是6男1女，年齡介乎22歲至58歲，包括3宗美國、1宗奧地利、1宗西班牙、1宗法國及1宗坦桑尼亞等地抵港，至今本港累計12,012宗確診病例，包括一宗疑似個案。

至於新增輸入個案的患者，全部曾接種一劑或兩劑新冠疫苗，包括：

32歲男子(#12066)，從美國抵港，他在4月7日及4月28日在香港接種兩劑復必泰疫苗，在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

27歲女子(#12007)，從從坦桑尼亞抵港，居於赤鱲角富豪機場酒店，6月24日在南非接種一劑強生新冠疫苗。

22歲男子(#12088)，從奧地利抵港，在5月31日及6月21日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

69歲男子(#12009)，從美國抵港，居於赤鱲角富豪機場酒店，3月14日及4月11日在香港接種兩劑科興(克爾來福)疫苗。

24歲男子(#12010)，從西班牙抵港，居於何文田香港九龍維景酒店，4月19日及5月12日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

58歲男子(#12011)，從美國抵港，居黃竹坑奧華酒店‧南岸，4月7日及4月28日在香港接種兩劑復必泰疫苗，而在6月23日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

3廈明日須強檢

此外，太古城金殿台唐宮閣(不包括太古城物業管理有限公司及幼稚園)、紅磡愛景街8號海濱南岸第6座，及西營盤德輔道西321號瑧璈等人士，明日須做強制檢測。中心亦提醒，有鑑近期不少輸入個案俱在完成疫苗接種後，隨即參與非必要的外遊，呼籲市民如非必要，應避免所有的外遊計劃。

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【13:13更新】消息指，本港新增約7宗新冠肺炎確診個案，全部都是輸入病例。

昨日，本港增加2宗 確診 輸入個案，包括再有一名俄羅斯抵港機組人員染疫，另有一名36歲從美國來港的女子確診。

此外，衛生防護中心接獲通報一宗於日本確診的個案，涉及一名29歲DONKI女職員。她於7月29日乘搭CX520航班離港前往日本，翌日抽取樣本病毒檢測呈陽性，沒有病徵，變種病毒檢測仍在進行中，她曾於4月14日及5月5日在港完成接種兩劑復必泰疫苗。中心正繼續與日本衛生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。

截至昨日，本港累計12,004宗確診個案。

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