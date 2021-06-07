新冠肺炎｜本港增7宗確診 包括染變種病毒少女胞姊 (更新)

【14:18更新】衞生署衞生防護中心公布，截至今日0時0分，中心正調查7宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計11,866宗，包括11,865宗確診個案和1宗疑似個案。新增的個案中6宗為輸入個案，1宗與本地個案有流行病學關連。該宗與本地關連個案涉及一名20歲女子(#11860)，她是本月5日確診17歲少女(#11852)的姊姊、昨確診53歲主婦(#11859)的女兒，3人同住於天水圍天盛苑盛譽閣，而最新確診者本身為一名學生，但自前年11月起已毋須回校上課。

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該名女子於本月4日被列為17歲少女的密切接觸者而被送往檢疫中心。病人於同日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等病徵，並於本月5日送往醫院。衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人的樣本帶有N501Y變異病毒株，但並沒帶有L452R或E484K變異基因。中心的調查顯示，病人未有接種新冠疫苗。政府昨日已引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》(第599J章)，就個案曾到訪的地方，要求相關人士需要接受強制檢測。

至於6宗輸入個案，涉及1男5女，年齡介乎16至36歲，由印尼、阿聯酋及美國抵港，包括3名外傭，當中有兩人分別帶有變異病毒株N501Y或L452R變異基因、1人有病徵。

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【13:02更新】本港新冠疫情持續，消息指今日新增約7宗新冠肺炎確診個案，其中1宗是感染變種病毒的17歲少女(個案編號11852)的胞姊，其餘6宗為輸入個案，並無新增源頭不明感染個案，衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。

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至於昨日本港新增7宗確診個案，包括1宗為本地感染個案，涉一名53歲家庭主婦，為早前確診並檢出帶變種病毒17歲少女的母親，樣本同樣帶N501Y變種病毒株，少女胞姊昨日亦初步確診。