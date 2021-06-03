新冠肺炎｜港增一宗輸入個案 連續41日無源頭不明個案 (更新)

衞生防護中心表示，本港新增一宗輸入個案，37歲女外傭(#11850)周日(5月30日)由印尼乘搭嘉魯達印尼航空GA876航班抵港，她並無病徵，入住荃灣香港遠東絲麗酒店檢疫後驗出陽性。本地持續零確診，亦是連續41日沒有新感染的源頭未明個案，累計病例增至11,850宗。

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此外，大角咀海輝道11號維港灣第六座須於明日接受強制檢測。

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本港新冠疫情持續，消息指今日本港無源頭不明本地個案，衞生防護中心及醫管局下午將不會舉行疫情記者會。

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昨日，本港新增1宗輸入個案。至於早前被列為源頭不明確診個案的35歲男警，中心分析了個案臨床數據、流行病學資料及化驗結果後，認為該個案與疫苗病毒株污染吻合，昨日被衞生防護中心剔除個案，令本地「清零」紀錄得以繼續保持至達18天。