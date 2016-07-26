新冠肺炎｜渣馬擬10月24日再戰 跑手須打兩劑疫苗

因新冠疫情兩度延期的「渣打香港馬拉松」(簡稱渣馬)，暫定本年10月24日再開戰，當中亦因應疫情作特別安排，包括建議參賽總名額由上屆7.4萬個，大減四分三至1.85萬個，以及參加選手及工作人員必須在比賽日前14天，接種兩劑任何廠牌的新冠疫苗等。目前主辦單位香港田徑總會及渣馬籌委會，已將相關計劃書交往民政事務總署，正待審批。

至於1.85萬個的建議參賽總名額中，8,000個屬10公里項目，6,500個屬半馬項目，以及4,000個屬全馬項目。同時因應海外疫情，大會亦只邀請少於20位海外跑手出戰全馬，並且全部要按政府要求隔離。

每名跑手須交50元防疫行政費

路線方面，全馬和半馬維持不變，10公里賽則改跑由西隧收費廣場至維園，然而3個項目報名費全部維持不變，分別10公里收360元、半馬收400元及全馬收450元。不過，大會會添置防疫物資，將向每名跑手收取50元的「防疫行政費」。