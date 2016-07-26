新冠肺炎｜港增一宗輸入個案涉變異病毒株 患者曾打三針復必泰

衛生防護中心表示，本港新增一宗新冠肺炎輸入個案，涉及變異病毒株的感染。患者為一名59歲男子，他在列為A組高風險地區英國抵港，在香港機場檢測呈陽性，他曾經在4月及本月5日分別在香港及英國接種三劑復必泰疫苗。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12384，59歲男子，無病徵，11月10日從英國經航班BA027抵港，他在4月8日及4月29日在香港接種兩劑復必泰疫苗，並在本月5日在英國接種一劑復必泰。

中心又指，過去14天累計接獲報告40宗個案，全屬輸入病例。

外傭檢疫｜沙田萬怡酒店下月8日起作檢疫用途

此外，勞工處宣布，由12月8日起增設沙田萬怡酒店為指定檢疫設施，提供共500個房間，讓來港工作的外籍家庭傭工作檢疫用途，有需要人士可於下周一(15日)上午9時30分起在沙田萬怡酒店的網上預約系統預訂房間，每房每晚收費650元，當中包括3餐膳食及所有費用，而酒店亦會因應整體訂房情況，調整每日可供預訂房間的數目。

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