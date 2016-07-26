新冠肺炎｜港增兩宗打齊針輸入 分別從緬甸及比利時抵港

本港今日(28日)新增兩宗新冠肺炎輸入個案，均已完成接種兩劑新冠疫苗，當中一人被驗出帶有L452R變異病毒株、餘下一人變種病毒檢測結果待定。另外，本港今日暫時錄得少於5宗初步確診。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12342：57歲女子，周二(26日)乘搭大韓航空KE607從緬甸經韓國抵港，經機場抵港檢測確診，變種病毒檢測結果待定。她沒有病徵，曾於9月13日及10月10日在緬甸接種阿斯利康(Covishield)疫苗

⚫ #12343：58歲男機組，昨日(27日)乘搭埃塞俄比亞航空ET3728從比利時抵港，在機場抵港檢測採樣後，返回赤鱲角香港天際萬豪酒店後獲通知確診，並被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於6月8日及7月5日在塞爾維亞接種眾愛可維疫苗

衞生防護中心轄下兩個科學委員會昨日(28日)開會後建議，60歲以上、高曝露群組或免疫系統失調人士需要補打新冠疫苗，並容許首兩針接種科興者「溝針」打復必泰。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌稱，其他市民日後都需要接種第三針，更有機會需要每年打針。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆亦預料，除委員會昨日建議的組別外，打科興者稍後全部都需要打第三針。

樂施會昨日(28日)宣布，收到政府通知今年毅行者活動的「豁免群組聚集」申請不獲批，因此無法以一連三天的實體形式舉行。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，毅行者與渣打馬拉松無大分別，傳播風險均好低，加上本港基本「清零」已維持一段時間，認為部分在港的內部活動在合乎條件下可恢復。

食物及衞生局今日(28日)公布，未來一個月將加密高風險、高暴露群組人員的定期檢測次數，已打針者需要最少每三天檢測一次，未打針更須每日一檢。有關群組包括指定檢疫酒店、檢疫設施及有關專車服務的工作人員、凍房工作人員、特定的貨櫃碼頭及船務工作人員，以及社區檢測中心的工作人員等，適用於所有全職及兼職員工。

本港昨日(27日)多6個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在10月29日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在10月25日至10月27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。