新冠肺炎｜港增兩輸入7月大女嬰染變種 39歲男打齊兩針抵港確診

本港今日(9日)新增兩宗新冠肺炎輸入個案，初步確診少於五宗。

⚫ #12015：39歲男子，前日(7日)乘坐卡塔爾航空QR818由羅馬尼亞經多哈抵港，無病徵，變種病毒檢測結果待定，今年4月15日和5月6日在港接種兩劑復必泰疫苗，7月12日在港血液樣本檢測對抗體呈陽性。

⚫ #12016：7個月大女嬰，8月5日乘坐卡塔爾航空QR818由俄羅斯經多哈抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店確診、沒有病徵，被驗出帶有L452R變異病毒株。

屯門恒順園6座住戶明要強檢

衞生防護中心又提醒，屯門恒順園6座的居民或在內工作的指明人士，須在明日(10日)遵從強制檢測公告進行檢測。上月底一名36歲女子返港後驗出確診及帶有L452R變異病毒株，由於她潛伏期內住過屯門恒順園6座，故大廈上月22日晚上被「封區」強制檢測，未有發現新個案，而有關人士亦須在衞生署公布有關確診個案後的第3、7、12及19日進行強制檢測，以及自我監察直至21日屆滿。

政府上月底起推出「即日籌」，長者可毋須網上預約、排隊取籌即日打針，鄭輔宣布周三起(11日)將長者即日籌擴展至60歲或以上人士。

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海外地區風險組別簡化為「高中低風險」的安排今日起生效，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，全球受Delta變種病毒影響，將來海外地區全屬高風險地區。

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