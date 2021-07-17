新冠肺炎｜港增兩宗輸入確診 七旬漢打齊兩針復必泰照樣中招

本港今日(18日)新增兩宗新型肺炎輸入確診，分別來自美國和孟加拉，均帶有L452R變異病毒株、沒有病徵，其中一人5月在美國已完成接種兩劑復必泰疫苗；另暫錄得少於5宗初步確診。

相關新聞：聶德權料9月底接種率可達7成 正研究放寬極高風險地區已打疫苗港人回港

⚫ #11958：75歲男子，7月16日乘搭加拿大航空AC015航班從美國抵港，在機場檢測出確診，今年4月30日和5月21日在美國接種兩劑復必泰疫苗

⚫ #11959：25歲女外傭，7月14日乘搭卡塔爾航空QR818航班由孟加拉抵港，入住油麻地海景絲麗酒店檢疫，第三日採集的樣本驗出確診

衞生署表示，過去14日累計報告17宗個案，包括16宗輸入個案和1宗與輸入個案相關的個案，至今本港累計有11,958宗確診個案。

另外，醫院管理局公布截至今日上午9時，過去24小時沒有新型肺炎確診病人出院，至今共有11,681名確診病人康復出院。公立醫院目前啟用607間負壓病房，合共1,089張負壓病床，現時共有29名確診病人分別於9間公立醫院和北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，當中一名82歲男子(#9907)情況嚴重，其餘28人情況穩定。