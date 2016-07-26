新冠肺炎｜港增兩宗輸入確診 均打齊針及帶變種病毒

本港今日(2日)新增兩宗新冠肺炎輸入個案，均已完成接種新冠疫苗及帶有L452R變異病毒株。另外，本港今日暫時錄的少於五宗初步確診。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12354：37歲女子，周日(10月31日)乘搭土耳其航空TK083從西班牙、希臘、葡萄牙及土耳其抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她上月24日已出現流鼻水，曾於6月18日及7月16日在港接種科興疫苗

⚫ #12355：29歲男子，上周五(10月29日)乘搭宿霧太平洋航空5J272從菲律賓抵港，入住西營盤華大盛品酒店，檢疫第三日確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於5月14日及7月23日在菲律賓接種阿斯利康疫苗

另外，衞生防護中心提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(3日)遵從強制檢測公告進行檢測：

⚫ 西灣河太康街38號嘉亨灣第1座

安心出行｜入街市須掃碼長者斥擾民

政府規定昨日(1日)起進入政府場所必須掃瞄「安心出行」，但不少無家者沒有智能電話，當局承諾會彈性處理。社區組織協會幹事陳仲賢今日(2日)於港台節目表示，昨日發現街市的食環署職員則明顯不清楚準則，職員間互相推搪，沒有明確給予答案是否容許無家者進入，最終更要求他向署方新聞人員查詢。食環署長楊碧筠則認為，昨日運作大致暢順、有秩序，並指明白市民抗拒新安排，但相信很快會習慣。

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新冠疫苗｜六旬翁打科興後兩日亡

63歲男子今年2月接種第一針科興新冠疫苗，兩日後出現身體不適，自行到醫院求醫後不治。死因庭今日召開為期9日的聆訊，設有2男3女陪審團。死者的親友在庭上供稱，死者打針當日沒有異樣，但他生前有「三高」，而且甚少運動。

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