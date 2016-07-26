新冠肺炎｜港增兩確診 機場貨運男工源頭不明病毒量高

正當本港與內地通關漸見曙光，連續51日本地零感染卻斷纜！本港今日(8日)新增兩宗新冠肺炎確診個案，包括一宗本地源頭不明個案，以及一宗輸入個案。本地個案患者為48歲男子，任職機場超級一號貨站任服務員，近期沒有外遊，分別於6月及7月已打齊兩針科興疫苗，本身每周需要定期檢測，前日結果呈初步陽性，並驗出帶L452R變異病毒株。

須待病毒基因排序確認感染源頭

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者昨日送院後出現喉嚨痛病徵，定期檢測樣本病毒量低、CT值28至31，入院後病毒量增加，CT值15至18，相信為較早發現的個案。患者與其太太及女兒居住的大圍金獅花園第一期金輝閣昨晚被「封區」，居民需要接受強制檢測；患者家人暫時沒有發現確診，但仍有待觀察，而患者感染源頭則須留待病毒基因測試才能確定，目前不排除透過接觸貨品受感染。

患者主要上夜班，負責卸貨、驗貨工作，大部分時間在機底工作，有時需要登機卸貨，而他曾工作的貨機來自不同地方，包括美國、歐洲、亞洲及中東地區。患者曾多次到員工休息室，期間曾用膳，涉及逾90名密切接觸者。張竹君說，據她了解，患者需要穿著保護衣工作，與機組人員接觸時需要戴面罩，而接觸貨物需要手套，但不能確定是否有持續配戴。

患者女兒就讀東華三院馬陳景霞幼稚園

患者的5歲女兒就讀位於大圍的東華三院馬陳景霞幼稚園，周一(4日)出現咳嗽、鼻水病徵，追查後發現女兒有同學近日發燒，因此中心已安排該名學生及其母親入住檢疫酒店，兩人均對新冠病毒檢測呈陰性，懷疑感染上呼吸道感染。該校需要停課3日，同班約30名同學需要送往檢疫。

患者女兒參與多個興趣班 曾到TVB錄影

女兒曾參與多個興趣班，逢周三在學校學英文，涉5至6名同學；周四到大圍隆亨商場2樓202號舖「隆亨利奧琴行」上普通話班，涉4至6名同學；周五下午5時到6時到大圍新翠商場地下L13A號「創意小樹苗基礎教育中心」上興趣班，涉兩名同學；周日下午1時半至2時半到觀塘開源道55號開聯工業中心B座13樓13室「家燕媽媽藝術中心」學跳舞，涉7至8名同學。另外，她於上周五(1日)曾到圓洲角社區會堂表演跳舞，並於周一(4日)參與無綫電視兒童節目《Hands Up》錄製。曾與患者女兒上過同一班興趣班，及一同表演和錄製節目的人士已被送往隔離檢疫。

至於另一宗個案，涉及29歲男患者，從英國抵港，入住檢疫酒店第三日確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。

元朗牛徑村10歲童赴英確診

此外，衞生防護中心正調查兩宗外地確診個案。第一宗個案涉及一名10歲男病人，居於元朗八鄉牛徑村11號D。他上月26日在港檢測呈陰性，28日與家人乘搭航班國泰航空CX251離港前往英國，兩日後(30日)在當地抽取的樣本結果呈陽性。患者上周六(2日)出現病徵。為審慎起見，病人於潛伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在明日或之前接受強制檢測。

寶馬山花園男住戶赴英確診

第二宗個案涉及一名20歲男病人，居於北角寶馬山花園8座。他上月23日在港檢測呈陰性，25日乘搭航班維珍航空VS207離港前往英國，三日後(28日)在當地抽取的樣本結果呈陽性。患者沒有病徵，並曾於7月23日及8月16日於香港接種兩劑復必泰疫苗。為審慎起見，病人於潛伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在明日或之前接受強制檢測。

阿聯酋航空禁杜拜曼谷抵港兩周

另外，由於阿聯酋航空周一(4日)由阿聯酋杜拜和泰國曼谷抵港的航班EK384，有兩名乘客經抵港檢測確診，以及有一名乘客未能符合《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》(第599H章)指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止阿聯酋航空今日至本月21日從杜拜和曼谷抵港。

陳肇始沒透露是否須全民健康碼

政務司長上月26日率團與內地專家進行首次對接會議，商討恢復免檢疫通關安排。食物及衞生局長陳肇始今早表示，健康碼是其中一個商討範疇，但沒有透露內地有否要求全民使用，或增設追蹤功能等。她亦提到，醫管局有定期檢視確診者出院要求是否更改，包括考慮變種病毒的變化、隔離檢疫設施床位數目等。

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