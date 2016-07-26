新冠肺炎｜港增1宗帶變種輸入確診 56歲男機組年初打齊兩針

本港今日(1日)新增一宗新冠肺炎輸入個案，患者為56歲機組人員，上月23日乘搭沙地阿拉伯航空SV982從沙地阿拉伯抵港，為上月24日確診37歲女外傭(#12329)的密切接觸者，當時已被送往竹篙灣檢疫中心，至上周五(10月29日)出現病徵，並於今日確診，以及被驗出帶有L452R變異病毒株。患者曾於1月16日及2月16日在沙地阿拉伯接種兩劑復必泰疫苗。

另外，衞生防護中心提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(2日)遵從強制檢測公告進行檢測：

⚫ 愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣（H2座）

安心出行｜即日起進入公院街市必須掃碼

政府規定今日(1日)起進入政府場所，包括公立醫院、食環署街市等，必須掃瞄「安心出行」。有不少長者今早到街市才得知新安排，需要匆忙在袋裡掏出手機「掃碼」，令街市門口變得擠擁。而在公立醫院，有職員及保安對新安排的細節不太清楚。

有街市檔販批評政府今次安排欠缺周詳，認為目前街市保安人手不足以監察市民掃碼，希望政府暫時豁免掃「安心出行」措施。

公務員事務局長聶德權被問到安排會否擴展至私人場所，他指，私人場所有各自安排，目前會先做好政府場所的安排。

詳盡報道：

5人懷疑因為使用虛假「安心出行」程式被警方拘捕。據悉，被捕人士包括入境處及審計署職員。警方接報指，在灣仔入境事務大樓有人涉嫌使用虛假「安心出行」程式，於是到場調查，警方隨後拘捕5人，包括4男1女，指他們渉嫌使用虛假文書，隨後將他們帶上警車。