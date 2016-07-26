新冠肺炎｜港增1宗輸入個案 跑馬地港會職員證實感染Delta+

本港今日(5日)新增一宗新冠肺炎輸入個案，患者從英國抵港。另外，周三(3日)確診的跑馬地香港足球會男職員確認為感染俗稱「Delta+」的AY.4.2亞系，成為全港首例。翻查資料，他與周三另一名確診者(#12358)和今日的確診者(#12366)均乘搭同一班機抵港，衞生防護中心表示，暫時未有他們的座位資料，但三人並非同行。另外，本港今日暫時錄得少於五宗初步確診。

證實感染Delta+的62歲港會男職員，10月16日離港赴英，至周一(1日)出現鼻塞、疲倦，同日乘搭英國航空BA027從英國返港，經機場抵港檢測確診。他曾於5月12日及6月7日在港接種復必泰疫苗，居住薄扶林碧瑤灣21座，最後於10月14日在跑馬地體育道3號香港足球會上班。他潛伏期到訪的地點早前已被納入強制檢測公告。

衞生防護中心表示，公共衞生化驗服務處為港會男職樣本進行全基因組測序分析，確認屬於「Delta」變異病毒株的AY.4.2亞系。中心正繼續該確診個案的流行病學調查。按現行機制，中心會跟進所有涉及變異病毒株的輸入個案，進行全基因組測序分析，以確認所屬病毒株譜系，包括AY.4.2亞系。

新冠肺炎｜今日確診個案詳情

⚫ #12366：46歲女子，周一(1日)乘搭英國航空BA027從英國抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店，檢疫第3日確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於3月19日及4月24日在港接種復必泰疫苗

特首林鄭月娥今日出席一個論壇時指，香港社會各界熱切期盼與內地免檢疫通關，雙方討論和專家對接會議均取得良好進展，希望可以很快帶來好消息。她期望，明年2月可以恢復有規模的通關。全國人大常委譚耀宗下午出席活動後表示，相信通關初期會實行配額制，暫不清楚每日設多少名額，但希望先讓商界及有家庭團聚需要的市民優先申請。

政府正研究在香港國際機場分隔中國內地及外地的抵港旅客，包括要求航空公司安排處理內地及海外航班的機組人員分開工作。香港民用航空事業職工總會主席李永富憂慮，部分航空公司規模較小，將會無法調配人手處理突發情況。

屬於特定組別的人士下周四(11日)起可補打第三針新冠疫苗，市民可自行選擇接種哪款疫苗。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，由於第三針的建議接種時間相隔上一針最少半年，而首兩針則只相隔約21天，因此估計第三針產生的副作用會較第二針輕微，最多只會相若。

相關新聞：