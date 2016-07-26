新冠肺炎｜港增1宗輸入確診 美國抵港帶變種病毒

本港今日(9日)新增一宗新冠肺炎輸入個案，患者為19歲女子(#12375)，周日(7日)乘搭國泰航空CX881從美國抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於8月7日在美國接種只須打一針的強生疫苗。

特首林鄭月娥今日出席行會前提到，本港與內地通關的商議進度良好，沒有受內地近日的疫情影響。至於有消息指，內地要求本港只要有一宗本地個案便需要煞停通關，林鄭月娥稱留意到專家建議，有必要定義出現哪類個案才觸發「熔斷機制」，政府正就有關問題作出研究，並期望兩地盡快進行第二次專家對接會議。

行政會議成員林正財接受《彭博》訪問時透露，本港最快明年中重新向其他國家開放，期間須達成與內地免檢疫通關及推高新冠疫苗接種率。

呼吸系統專科醫生梁子超提醒，當局需要注意兩類「假訊號」，包括「復陽」及高曝露群組確診，未必會構成社區傳播的風險，認為當局須觀察個案有否出現傳播，避免無辜煞停通關。