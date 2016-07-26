新冠肺炎｜港增11宗確診 檢疫酒店女工暫列本地源頭不明

衛生防護中心表示，本港新增11宗新冠肺炎確診個案，當中10宗屬輸入個案，餘下一宗暫列本地源頭不明個案(第11,937宗)，為指定檢疫酒店油麻地紅茶館的41歲女兼職清潔工，她染有L452R變種病毒，曾清潔染疫者房間。

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該名女兼職清潔工一直沒病徵，近期亦沒外遊，惟上月30日曾清潔同樣確診L452R變種病毒的印傭(第11,920宗)房間，之後在流動檢測站採樣陽性，入院後兩次病毒檢測都呈陰性，陽性樣本的病毒量低，抗體檢測亦是陰性。中心正調查為何在流動檢測站會出現陽性結果，暫列本地確診個案。

女患者亦有在鴨脷洲冠藍軒及淺水灣南灣道12A號2號兼職清潔，亦曾帶子女到香港仔大道海峰華軒一個私人單位補習，及在香港仔中心港富閣打麻雀。目前有21名密切接觸者及21名家人密切接觸者需檢疫；而她同家人住的香港仔利港中心已完成檢測，暫無人確診，她兩名子女在庇利羅士女子中學及英皇書院上學，學校需暫時停課清潔。

至於，新增10宗輸入個案，8名患者由英國來港，另外兩人由印尼及俄羅斯來港，其中9宗個案都發現L452R變種病毒株。