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新冠肺炎｜港增兩宗打齊針輸入　母醫院陪伴染疫5歲女兒確診
57 分前
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新冠肺炎新型肺炎輸入個案初步確診海洋光譜號公海遊荃灣西如心酒店檢疫酒店
新冠肺炎｜港增兩宗打齊針輸入　母醫院陪伴染疫5歲女兒確診
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本港今日(22日)新增兩宗新冠肺炎輸入個案，均已完成接種新冠疫苗，及驗出帶有L452R變異病毒株，包括一名外傭。另一名患者則在公立醫院陪伴早前染疫的5歲女兒期間確診。本港今日暫錄得少於10宗初步確診個案。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12318：31歲女子，上周三(13日)乘搭卡塔爾航空QR818從馬爾代夫經多哈抵港，為上周五確診5歲女童(#12288)的母親，當時被列為密切接觸者，於公立醫院陪伴女兒期間確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她周二(19日)發病，曾於8月29日及9月28日在馬爾代夫接種阿斯利康疫苗

⚫ #12319：43歲女外傭，周一(18日)乘搭宿霧太平洋航空5J272從菲律賓抵港，入住指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於5月28日及6月25日在菲律賓接種科興疫苗

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荃灣西如心酒店早前突然取消大批婚宴預約。(陳奕釗攝)

荃灣西如心酒店取消婚宴預約　集團：與作檢疫酒店無關

荃灣西如心酒店早前突然取消大批婚宴預約，涉事宴會廳被揭沒有申請食肆牌照，據了解逾70對準新人受影響，而海關及消委會亦接獲多宗投訴。事件曝光後，酒店未幾便公布成為新一輪政府指定檢疫酒店，外界質疑兩者有關連。酒店今日(22日)凌晨回覆本報查詢時，否認取消預約與成為檢疫酒店有關。

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皇家加勒比「海洋光譜號」郵輪。(資料圖片)

新冠肺炎｜海洋光譜號「公海遊」急煞　四旬船員打齊科興疑復陽

衞生防護中心昨日(21日)深夜公布，皇家加勒比「海洋光譜號」郵輪一名40歲男船員懷疑「復陽」，該艘郵輪原定昨晚7時啟航的「公海遊」安排須取消，已登船的約1,000人須離開，而有關地點亦納入強制檢測公告。港大感染及傳染病中心總監何栢良相信傳染風險不高，但認為當局需要檢視船員檢測的安排，避免再度發生混亂。

安心出行｜進入政府大樓必須掃碼　社工憂慮影響無家者使用設施

港府下月起要求所有政府員工和市民，進入政府大樓和辦公處所必須使用「安心出行」掃描場地二維碼。社區組織協會幹事薛錦屏憂慮，多數無家者均沒有智能電話，做法會令他們難以使用政府設施和服務。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜港增2宗打齊針輸入　母醫院陪伴染疫5歲女兒確診-289811
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