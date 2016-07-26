新冠肺炎｜港增兩宗打齊針輸入 母醫院陪伴染疫5歲女兒確診

本港今日(22日)新增兩宗新冠肺炎輸入個案，均已完成接種新冠疫苗，及驗出帶有L452R變異病毒株，包括一名外傭。另一名患者則在公立醫院陪伴早前染疫的5歲女兒期間確診。本港今日暫錄得少於10宗初步確診個案。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12318：31歲女子，上周三(13日)乘搭卡塔爾航空QR818從馬爾代夫經多哈抵港，為上周五確診5歲女童(#12288)的母親，當時被列為密切接觸者，於公立醫院陪伴女兒期間確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她周二(19日)發病，曾於8月29日及9月28日在馬爾代夫接種阿斯利康疫苗

⚫ #12319：43歲女外傭，周一(18日)乘搭宿霧太平洋航空5J272從菲律賓抵港，入住指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於5月28日及6月25日在菲律賓接種科興疫苗

荃灣西如心酒店早前突然取消大批婚宴預約，涉事宴會廳被揭沒有申請食肆牌照，據了解逾70對準新人受影響，而海關及消委會亦接獲多宗投訴。事件曝光後，酒店未幾便公布成為新一輪政府指定檢疫酒店，外界質疑兩者有關連。酒店今日(22日)凌晨回覆本報查詢時，否認取消預約與成為檢疫酒店有關。

衞生防護中心昨日(21日)深夜公布，皇家加勒比「海洋光譜號」郵輪一名40歲男船員懷疑「復陽」，該艘郵輪原定昨晚7時啟航的「公海遊」安排須取消，已登船的約1,000人須離開，而有關地點亦納入強制檢測公告。港大感染及傳染病中心總監何栢良相信傳染風險不高，但認為當局需要檢視船員檢測的安排，避免再度發生混亂。

港府下月起要求所有政府員工和市民，進入政府大樓和辦公處所必須使用「安心出行」掃描場地二維碼。社區組織協會幹事薛錦屏憂慮，多數無家者均沒有智能電話，做法會令他們難以使用政府設施和服務。